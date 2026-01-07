الحماية المدنية.. إخراج سيارات وإنقاذ عائلات عالقة وسط الثلوج

تدخلت وحدات الحماية بعدة ولايات إثر التقلبات الجوية الأخيرة من أجل تحرير السيارات العالقة وفتح الطرقات والمسالك نتيجة التساقط الكثيف للثلوج والأمطار الغزيرة.

وفي ولاية تيارت تم تحرير 32 مركبة عالقة بسبب تراكم الثلوج بمنطقة غلال، عين قاسمة، وكذا تحرير 13 سيارة وحافلة بدون ركاب. وفي بلدية عين كرمس تم تحرير 05 سيارات عالقة بسبب الثلوج. أما بولاية السوقر تم تحرير 09 سيارات عالقة بمزرعة بوعكاز.

وفي ولاية تيسمسيلت تم إخراج 16 سيارة عالقة وسط الثلوج. و بلدية ثنية الحد تم إخراج 08 سيارات عالقة بسبب تراكم الثلوج. أما بولاية تيزي وزو وفي بلدية بونوح تم تحرير سيارة عالقة بسبب تساقط الثلوج بقرية تيزي حلوان، دون تسجيل خسائر بشرية. في حين تم بولاية برج بوعريريج ببلدية تقلعيت

إجلاء شخصين حاصرتهم الثلوج داخل سيارة، دون تسجيل خسائر بشرية.

أما بولاية مستغانم، وفي بلدية سور تم امتصاص مياه متراكمة بدوار بلمخطار ينارو. وببلدية صيادة تم امتصاص مياه بفناء مسكن قرب ابتدائية بلعياشي. وكذا امتصاص مياه داخل مرآب لتصليح السيارات بوادي الحدائق. أما ببلدية مزغران فقد تم امتصاص مياه الأمطار بالطريق الوطني رقم 11 قرب محطة الخدمات.

