الحماية المدنية: إخماد أغلب حرائق الغابات بعدة ولايات

نجح عناصر الحماية المدنية في إخماد أغلب حرائق الغابات التي شهدتها مؤخرا بعض ولايات الوطن, على غرار بجاية، تيزي وزو، سكيكدة وقالمة، فيما تتواصل الجهود للسيطرة على الحرائق المتبقية.

وفي حصيلة لها على الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، أوضحت مصالح الحماية المدنية أنه تم على مستوى ولاية بجاية إخماد حريق بغابة “اسومار”، فيما تبقى عملية الإخماد متواصلة لحريقي غابة “تيعشاش” ببلدية أميزور و”دار الجبل” ببلدية بجاية.

وبولاية تيزي وزو, تمكن عناصر الحماية المدنية من الإخماد النهائي لحريق غابة بقرية “تابورث” ببلدية إيفيغا وحريق بقرية “ايت وازن” ببلدية ماكودة.

أما بولاية جيجل, تم إخماد حريق أدغال وأحراش بأولاد عوار ببلدية العنصر, في حين تبقى عملية الاخماد متواصلة لحريق غابة “عارفة” ببلدية الميلية.

كما تمكنت مختلف وحدات الحماية المدنية من اخماد حرائق مختلفة بولايات سكيكدة, قالمة, المدية, بومرداس, الجزائر العاصمة, سوق أهراس, ميلة وبسكرة.