الحماية المدنية: إخماد جميع الحرائق على المستوى الوطني

كشفت مصالح الحماية المدنية عن الحالة العامة للحرائق المندلعة على مستوى الغابات عبر عدة ولايات من الوطن. أين أكدت أن أعوان الحماية تمكنوا من إخماد جميع الحرائق نهائيا على المستوى الوطني.

ونشرت ذات المصالح عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك الحالة العامة لحرائق الغابات إلى غاية الساعة 22سا00د. أين أكدت أنه تم إخماد جميع الحرائق المندلعة عبر ثلاث ولايات.

حيث تم إخماد حريق غابة اييس بلدية سيدي معروف بولاية جيجل، كما تم اخماد حريق غابة جبل كوندورسي بلدية وادي الشعبة بولاية باتنة.

وأشارت المصالح نفسها أن الحريق المندلع على مستوى غابة زنطوط بلدية تامريجت بولاية بجاية تم السيطرة عليه واخماده.