الحماية المدنية: إخماد جميع حرائق الغابات عبر الوطن

أعلن المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، العقيد عاشور فاروق، عن إخماد جميع الحرائق التي اندلعت مؤخرا في عدة ولايات شمال البلاد.

وقال العقيد، في تصريح نقلته الإذاعة الجزائرية، أنه قد تم إخماد جميع الحرائق، بفضل التحكم التام في 73 بؤرة حريق خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وصرح العقيد عاشور بالقول: “اليوم وبحلول الساعة الرابعة صباحا تم التحكم في اخماد جميع الحرائق”.

وأوضح ذات المتحدث، أنه قد تم اخماد 26 بؤرة حريق بولاية الطارف و18 بؤرة في سوق أهراس. و4 بؤر في تيزي وزو و4 بؤر في سكيكدة و4 في تيبازة.

وكذا 4 في قالمة و4 في قسنطينة و2 في سطيف و2 في بجاية وبؤرة في جيجل وبؤرة في تبسة وبؤرة في الشلف وبؤرة في البليدة وبؤرة في تلمسان.

مشيرا إلى أنه تبقى بؤرة واحدة في ولاية سكيكدة تم التحكم فيها، وهي تحت المراقبة.

وخلفت هذه الحرائق وفاة 37 شخصا وإصابة 183 آخرين، حيث سجلت ولاية الطارف وفاة 30 شخصا جراء الحرائق.

بينما سجلت ولاية سوق أهراس 5 وفيات وشهدت ولاية سطيف وفاة شخصين متأثرين بحروق بليغة.