الحماية المدنية: إخماد حرائق الغابات، الأدغال والأحراش عبر 7 ولايات

تمكنت مصالح الحماية المدنية ليوم من السيطرة وإخماد عدد من حرائق الغابات، الأدغال والأحراش عبر ولايات الوطن.

ونشرت المديرية العامة للحماية المدنية الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي على الساعة 20:30د عبر 7 ولايات.

وتدخل أعوان الحماية المدنية بولاية تيبازة من أجل حريق غابة بالمكان المسمى ذراع القنين ببلدية شرشال. ولاتزال عملية إخماد الحريق والحراسة متواصلة.

بينما بولاية بجاية شهدت بلدية إغرم حريق غابة بالمكان المسمى مشطة وقد تم إخماد الحريق نهائيا.

في حين سجب بولاية بومرداس حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية آيت عمارة ببلدية تيمزريت تم إخماد الحريق نهائيا.

وفي بلدية بني عمران سجل حريق أدغال وأحراش وعملية إخماد الحريق متواصلة.

وشهدت بلدية برج منايل حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية علوان تيزي لعلي سليمان. وبلدية أولاد عيسى سجل حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى وادي عيسي

وعرفت ولاية جيجل حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى بوزنطار واشيو ببلدية تاكسنة وأولاد يحيى خدروش.

وبولاية تيزي وزو سجل بكل من بلدية بني دوالة وعزازقة حريق أدغال وأحراش غابة بوسط المدينة. وكذا حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية تينسيون .

كما ان ولاية الطارف شهدت حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية بن سبتي وداي السبع ببلدية عين العسل.

وفي ولاية البويرة سجل حريق غابة بالمكان المسمى قرية الحجاجير ببلدية بودربالة.