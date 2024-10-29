الحماية المدنية: إخماد حرائق الغابات الأدغال والأحراش عبر 5 ولايات

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي على الساعة 23 سا 00 دقيقة.

وسجلت المديرية ذاتها عدداً من التدخلات لحرائق الغابات، الأدغال والأحراش عبر 5 ولايات.

ولاية تلمسان

تم تسجيل حريق أدغال و أحراش بواد الزيتون بلدية صبرة، تم إخماده نهائيا.

ولاية تيزي وزو

سجل حريق أدغال وأحراش بأبرماش بلدية أزفون، وكذا حريق أدغال وأحراش بالطريق الوطني رقم 24 بلدية تيقزيرت، تم إخماده نهائيا.

تسجيل حريق أدغال وأحراش بـ أث حنيش بلدية فريقات، وبقرية توقراثين بلدية تيزي غنيف، تم إخمادهما نهائيا.

بالإضافة إلى حريق أدغال وأحراش بالطريق الوطني رقم 30- تخوخت، بلدية واضية، وأيضا بتوريرت بلدية بني يني، تم إخمادهما نهائيا.

ولاية بومرداس

سجل حريق أدغال و أحراش بدوار أولاد الحسين بلدية زموري، تم إخماده وعملية الحراسة متواصلة.

شهدت قرية أولاد بودخان بلدية شعبة بحوش قوني بلدية خميس الخشنة العامر، وأيضا بدوار أولاد الحسين بلدية زموري حرائق أدغال وأحراش، تم إخمادها نهائيا.

ولاية البليدة

تسجيل حريق أدغال وأحراش بزيناتن بلدية صوحان، تم إخماده نهائيا.

حرائق المحاصيل الزراعية

ولاية بسكرة

سجل حريق نخيل بمنطقة الجيزة ببلدية القنطرة، تم إخماده نهائيا.