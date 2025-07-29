الحماية المدنية: إخماد حرائق عبر 3 ولايات

تمكن أعوان الحماية المدنية، من إخماد حرائق الغابات، الأدغال و الأحراش عبر عدة ولايات من الوطن.

ونشرت مصالح المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي على الساعة 08:30.

وأوضحت ذات المصالح، أن بولاية بجاية بالضبط على مستوى بلدية شلاطة تم تسجيل حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى كول شلاطة. حيث تم إخماده نهائيا.

وبزلاية برج بوعريريج تم تسجيل حريق غابة بالمكان المسمى منطقة القريو طريق البوني ببلدية ثنية النصر. أين تم السيطرة على الحريق وعملية الحراسة متواصلة.

كما شهدت ولاية تبسة ببلدية مرسط حريق غابة بالمكان المسمى جبل الحوض، وتم إخماده وعملية الحراسة متواصلة.

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