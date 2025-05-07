الحماية المدنية: إخماد حريق المركز التجاري بالبليدة ولا خسائر بشرية

أعلنت مصالح الحماية المدنية، صبيحة اليوم الأربعاء، عن تمكن الأعوان من إخماد الحريق الذي شب داخل مركز تجاري بولاية البليدة.

وأوضحت ذات المصالح، أنه تم إخماد الحريق نهائيا مع منع انتشاره الى السكنات المجاورة دون تسجيل أي خسائر بشرية، مشيرة أن عملية الحراسة متواصلة.

وكانت مصالح الحماية المدنية، قد تدخلت على الساعة 22سا 42د، من أجل إخماد حريق شب داخل مركز تجاري، بلدية ودائرة مفتاح، حيث سخرت لهذا التدخل 10شاحنات إطفاء، سلم ميكانيكي، سيارة إسعاف و 01 سيارة إنارة، 08شاحنات إطفاء و -01 سيارة إنارة دعم من الوحدة الوطنية للتدريب و التدخل. 08شاحنات إطفاء و -01 سيارة إنارة دعم من الوحدة الوطنية للتدريب و التدخل. 05 شاحنات إطفاء ( من كل مدريتي الحماية المدنية لولاية الجزائر و بومرداس).

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