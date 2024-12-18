الحماية المدنية: إخماد حريق درارية ولا خسائر بشرية

أكدت مصالح الحماية المدنية، صبيحة اليوم الأربعاء، أنها تمكنت من السيطرة على الحريق الذي شب داخل مستودع لتخزين مادة الفحم بحي محمد بن محمد ببلدية درارية بالعاصمة، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وكانت ذات المصالح قد تدخلت من أجل إخماد حريق شب داخل مستودع لتخزين مادة الفحم بحي محمد بن محمد الدكاكنة. بلدية دويرة ودائرة درارية.

حيث أكد المصدر نفسه، أنه تم إخماد الحريق ومنع انتشاره، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

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