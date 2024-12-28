الحماية المدنية: إخماد حريق شقة بالمسيلة ولا خسائر بشرية

أكدت مصالح الحماية المدنية، أنه تم إخماد الحريق الذي اندلع صباح اليوم داخل شقة بوسط بلدية ودائرة شلال بولاية المسيلة.

وأوضح المصدر نفسه، أنه تم إخماد الحريق ومنع انتشاره، مع تسجيل 07 ضحايا لهم ضيق في التنفس. تم اسعافهم و إجلاؤهم إلى عيادة شلال.

يشار أن مصالح الحماية المدنية، تدخلت صباح اليوم من أجل إخماد حريق شقة F3 بالطابق الأرضي لعمارة سكنية تتكون من ط أ+ 4 بوسط المدينة طريق العمارات، ببلدية و دائرة شلال بولاية المسيلة.

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