الحماية المدنية.. إخماد كل الحرائق

أعلنت الحماية المدنية، اليوم الاثنين، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي حتى الساعة الثامنة صباحا.

وأشارت، المصلحة ذاتها، إلى أنه تم إخماد حريق غابة بواد الكبير بلدية الشريعة بالبليدة، نهائيا.

أما بولاية تيبازة، فقد تم إخماد حريق غابة بحي البلج نهائيا. في حين، تم تسجيل حرائق بالمحاصيل الزراعية.

وبولاية المنيعة، سجلت الحماية حريق محصول زراعي “قمح” بالمنطقة الفلاحية بلدية حاسي القارة تم اخماده نهائيا.

وفي ولاية تيارت، فقد تم إخماد حريق محصول زراعي “قمح ” طريق مشروع الصفا بلدية تيات نهائيا.

وسجلت ولاية توقرت، هي الأخرى حريق نخيل بمحيط غرغور بلدية سيدي سليمان تم اخماده نهائيا.