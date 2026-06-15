الحماية المدنية: إخماد 10 حرائق بعدة الولايات

سجلت مصالح الحماية المدنية، إلى غاية الساعة 17:30 من اليوم الاثنين 15 جوان 2026، ما مجموعه 10 حرائق مست مختلف المحاصيل الزراعية والأشجار عبر عدد من ولايات الوطن، وتم التحكم في أغلبها وإخمادها نهائيًّا.

وحسب الحصيلة، لا توجد أي عمليات إطفاء جارية، في حين تم إخماد حريق واحد مع إبقائه تحت الحراسة، مقابل إخماد 10 حرائق بشكل نهائي.

وفي التفاصيل، تدخلت وحدات الحماية المدنية بولاية الشلف لإخماد حريق محاصيل زراعية بمنطقة الشروقات ببلدية أم الدروع، وتمت السيطرة عليه نهائيًا.

وبولاية بجاية، أخمدت مصالح الحماية المدنية حريق محاصيل زراعية بمنطقة لوطة رميلة ببلدية فلاين الماثن، مع إبقائه تحت الحراسة تحسبًا لأي تجدد محتمل.

وفي ولاية سطيف، تمكنت الفرق المتدخلة من إخماد حريق نشب بـ “فيرمة البرج” ببلدية حمام السخنة.

فيما تم بولاية قسنطينة إخماد حريقين طالا محاصيل زراعية بحي 300 مسكن ودوار لبيض عبد ببلدية عين عبيد.

وشهدت ولاية المسيلة إخماد حريق بمنطقة البويرة ببلدية مقرة.

في حين تم بولاية عين تموشنت إخماد حريق بمزرعة ختو بن زلاط ببلدية شعبة اللحم.

وبولاية المغير، تدخلت مصالح الحماية المدنية لإخماد حريق نخيل بالمنطقة الفلاحية لقرية عين الشيخ، وتم التحكم فيه بشكل كامل.

وتؤكد هذه الحصيلة الجهود المتواصلة لمصالح الحماية المدنية في التدخل السريع والفعال للحد من انتشار الحرائق، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة.