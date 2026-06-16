الحماية المدنية: إخماد 18 حريقا خلال يوم واحد

سجلت مصالح الحماية المدنية عبر مختلف ولايات الوطن اندلاع عدة حرائق لمحاصيل زراعية وأشجار خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ونشرت المديرية العامة للحماية المدنية الحالة العامة لحرائق المحاصيل الزراعية والأشجار من يوم 15 جوان 2026. إلى 16 جوان 2026 على الساعة 08سا00د، حيث تم إخماد 18 حريقا نهائيا.

ولاية الشلف

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى منطقة الشروقات بلدية أم الدروع، تم إخماده نهائيًا.

ولاية بجاية

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى لوطة رميلة بلدية فلاين الماثن، تم إخماده نهائيًا.

ولاية تمنراست

حريق نخيل بالمكان المسمى منطقة الركينة تبعد 02 كلم عن ابلسة بلدية أبلسة، تم إخماده نهائيًا.

حريق نخيل بالمكان المسمى تقرمبايت قرية امسلكد بلدية تمنراست، تم إخماده نهائيًا.

ولاية تلمسان

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى قرية المجاهدية بلدية بن سكران، تم إخماده نهائيًا.

ولاية الجلفة

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى منطقة قريقر بلدية الشارف، تم إخماده نهائيًا.

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى منطقة حاسي مرة بلدية حاسي بحبح، تم إخماده نهائيًا.

ولاية سطيف

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى فيرمة البرج/الشط بلدية حمام السخنة، تم إخماده نهائيًا.

ولاية سيدي بلعباس

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى بجانب مستشفى ابن باديس بلدية بن باديس، تم إخماده نهائيًا.

ولاية قسنطينة

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى حي 300 مسكن + دوار لبيض عبد بلدية عين عبيد، تم إخماده نهائيًا.

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى قرية حجاج البشير بلدية أولاد رحمون، تم إخماده نهائيًا.

ولاية المسيلة

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى منطقة البويرة بلدية مقرة، تم إخماده نهائيًا.

ولاية ورقلة

حريق نخيل بالمكان المسمى حي بوزيد بلدية ورقلة، تم إخماده نهائيًا.

ولاية وهران

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى قرية بقوق بلدية عين الكرمة، تم إخماده نهائيًا.

ولاية برج بوعريريج

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى قرية بن هارون *مرابطة مسعودة بلدية رأس الوادي، تم إخماده نهائيًا.

ولاية عين تيموشنت

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مزرعة ختو بن زلاط بلدية شعبة اللحم، تم إخماده نهائيًا.

ولاية غرداية

حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى المحيط الفلاحي واد سبسب بلدية سبسب، تم إخماده نهائيًا.

حريق نخيل بالمكان المسمى مجرى واد بنورة بلدية بنورة، تم إخماده نهائيًا.

ولاية المغير

حريق نخيل بالمكان المسمى المنطقة الفلاحية قرية عين الشيخ بلدية المغير، تم إخماده نهائيًا.

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