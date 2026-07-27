الحماية المدنية: إخماد 19 حريقًا وتواصل عمليات الإطفاء في 7 ولايات

كشفت مصالح الحماية المدنية، في حصيلة محينة على الساعة 17:00 من اليوم الاثنين 27 جويلية 2026، أنها سجلت 26 حريقًا للغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية وواحات النخيل عبر مختلف ولايات الوطن.

وأوضحت الحصيلة بأن مصالح الحماية المدنية تمكنت من إخماد 19 حريقًا بشكل نهائي، فيما تتواصل عمليات الإخماد على مستوى 7 حرائق موزعة عبر ولايات سكيكدة، بجاية، تيزي وزو، سيدي بلعباس، باتنة، المنيعة، والطارف، بواقع حريق واحد في كل ولاية.

وفي ولاية سكيكدة، لا يزال الحريق المسجل ببلدية قنواع متواصلًا، مع استمرار تدخل طائرة الإطفاء BE200 لدعم جهود أعوان الحماية المدنية في عمليات الإخماد.