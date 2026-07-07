الحماية المدنية: إخماد 25 حريقًا واستمرار عمليات التدخل لإخماد 4 حرائق عبر عدة ولايات

أعلنت مصالح الحماية المدنية، في حصيلة محينة إلى غاية الساعة 17:00 من اليوم الثلاثاء 7 جويلية 2026، تسجيل 34 حريقًا للغطاء النباتي عبر عدة ولايات من الوطن، تم خلالها إخماد 25 حريقًا نهائيًا، فيما لا تزال 4 حرائق محل تدخل، في حين تم إخماد 5 حرائق مع إبقائها تحت الحراسة.

وفيما يتعلق بالحرائق التي لا تزال عمليات إخمادها متواصلة، فقد سجلت بولايات خنشلة، وسوق أهراس (حريقان)، وميلة.

أما الحرائق التي أخمدت مع الإبقاء عليها تحت الحراسة، فسُجلت بولايات جيجل، وسكيكدة، وسيدي بلعباس. إضافة إلى حريق بولاية تلمسان وآخر بولاية ميلة.

وفي المقابل، تمكنت فرق الحماية المدنية من إخماد حرائق نهائيًا بعدة ولايات، حيث سجلت 3 حرائق بولاية بجاية، و3 حرائق بولاية سطيف، و3 حرائق بولاية تيارت، و3 حرائق بولاية قالمة.

كما تم إخماد حريقين بولاية تيزي وزو، وحريقين بولاية سعيدة، وحريقين بولاية تلمسان.

وشملت الحرائق التي أخمدت نهائيًا أيضًا حريقًا واحدًا بكل من ولايات الشلف، والأغواط، والبويرة، والمدية، وعين تموشنت، وغليزان.