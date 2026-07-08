الحماية المدنية: إخماد 29 حريقًا واستمرار عمليات الإطفاء في 13 بؤرة عبر عدة ولايات

أعلنت مصالح الحماية المدنية، الحصيلة اليومية لحرائق الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية إلى غاية الساعة 17:00 من اليوم الأربعاء.

إذ تم تسجيل 47 حريقًا عبر عدة ولايات، منها 29 حريقًا أخمد نهائيًا، ووضعت 5 حرائق تحت الحراسة، فيما لا تزال 13 عملية إخماد متواصلة.

في ولاية بجاية، تتواصل عمليات إخماد حريقي أدغال وأحراش بكل من المكان المسمى الساحل ببلدية بجاية، والعش إيغيور ببلدية بوخليفة. ويشهد الحريق الأول دعمًا جويًا بتدخل 6 طائرات من نوع AT-802 نفذت 18 رمية.

أما بولاية قالمة، فتتواصل عملية إخماد حريق الأدغال والأحراش بموقع قيقبة ببلدية قلعة بوسبع، بدعم ثلاث شاحنات إطفاء من عنابة وثلاث طائرات من نوع AT-802 نفذت ثلاث رميات، في حين تم إخماد نهائيًاحريق أدغال وأحراش بعين الشويخة ببلدية بوحمدان، وكذا حريق محاصيل زراعية بعين العربي.

وفي ولاية باتنة، تم إخماد حريق الغابة بالطريق الوطني رقم 86 بجرمة الظهرية، إلى جانب إخماد حريق المحاصيل الزراعية بلعويجة ببلدية سفيان، نهائيًا.

وبولاية تلمسان، لا تزال عملية إخماد حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى المقام ببلدية بني بوسعيد متواصلة.

أما بولاية الجزائر، تم إخماد نهائيًا حريق أدغال وأحراش بحي الضفة الخضراء أمام ببلدية برج الكيفان.

وفي ولاية سطيف، تم إخماد حريق أدغال وأحراش بسطاح حسان ببلدية بابور نهائيًا، بينما تتواصل عملية إخماد حريق محاصيل زراعية بواد العطش ببلدية القلتة الزرقاء. في حين أخمد حريق الأشجار المثمرة بحي واد السبت ببلدية حمام قرقور، وحريق المحاصيل الزراعية بمشتة السمارة ببلدية العلمة، نهائيًا.

وبولاية سكيكدة، تتواصل عملية إخماد حريق أدغال وأحراش بحي الإخوة سويسي (زاوية) ببلدية عزابة.

أما بولاية سيدي بلعباس، فقد أخمد حريق غابة بقرية قطي، ووُضع حريق غابة الحيارة ببلدية سيدي علي بن يوب، تحت الحراسة.

وفي ولاية معسكر، تتواصل عملية إخماد حريق بغابة المويلحة ببلدية خلوية.

وبولاية وهران، تم إخماد نهائيًا حريق أدغال وأحراش بسيدي غالم ببلدية طفراوي.

أما بولاية عين الدفلى، فتتواصل عملية إخماد حريق بغابة دولة واد ماسين ببلدية بئر ولد خليفة، بينما تم إخماد نهائيًا حريق أشجار مثمرة بواد بدي ببلدية عريب.

وفي ولاية عين تيموشنت، أخمد حريق بغابة أوزرت ببلدية أولاد بوجمعة، ووضع تحت الحراسة، كما أخمد نهائيًا حريق أشجار مثمرة بقرية أهل بلحضري ببلدية سيدي بومدين.

كما تم إخماد حرائق محاصيل زراعية نهائيًا بكل من ولايات الشلف، أم البواقي، البويرة، تبسة، الجلفة، المدية ومستغانم.

وفي ولاية تيارت، تتواصل عملية إخماد حريق محاصيل زراعية بمنطقة زاوية ببلدية عين كرمس، فيما أخمدت نهائيًا حرائق أشجار مثمرة ومحاصيل زراعية بكل من سرغين، الناظورة، النعيمة ومديرسة.

أما بولاية سعيدة، فتتواصل عملية إخماد حريق محاصيل زراعية بقرية بربور ببلدية يوب، بينما أخمد الحريق المسجل بعين الحجر نهائيًا.

وفي ولاية برج بوعريريج، تتواصل عملية إخماد حريق محاصيل زراعية أمام مصنع الآجر ببلدية أولاد إبراهيم.

وبولاية سوق أهراس، تتواصل عملية إخماد حريق محاصيل زراعية بذراع المثنان ببلدية لخضارة، فيما أخمدت نهائيًا الحرائق المسجلة بالمراهنة وتاورة، وأخمد حريق تيفاش تحت الحراسة.

أما بولاية ميلة، فقد أخمد حريق الأشجار المثمرة بالقرارم قوقة تحت الحراسة، بينما أخمد نهائيًا حريقان بعين البيضاء أحريش ووادي العثمانية.

وفي ولاية غليزان، لا تزال عملية إخماد حريق محاصيل زراعية بمنطقة السرارجة ببلدية بني درقون متواصلة، فيما أخمد حريق نخيل بالمنطقة الفلاحية لمزابي بولاية المغير ووضع تحت الحراسة.