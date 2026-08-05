الحماية المدنية: إخماد 30 حريقًا واستمرار 8 حرائق عبر عدة ولايات

سجلت مصالح الحماية المدنية، إلى غاية الساعة السادسة مساءً (18:00)، اندلاع 38 حريقًا مست الغطاء النباتي عبر عدد من ولايات الوطن، تمكّنت من إخماد 30 منها، فيما تتواصل عمليات التدخل لإخماد 8 حرائق أخرى.

أوضحت مصالح الحماية المدنية أن الحرائق المتواصلة تتوزع عبر ولايات جيجل (حريقان)، بجاية (حريق واحد)، تيزي وزو (حريق واحد)، قسنطينة (حريق واحد)، المدية (حريق واحد)، المسيلة (حريق واحد)، والمغير (حريق واحد).

وأضافت أن من بين أهم الحرائق المتواصلة، حريق غابة عين الحمام بولاية تيزي وزو، حيث لا تزال عملية معالجة بؤر الحريق وبقايا الجمر متواصلة.

كما تتواصل بولاية جيجل، على مستوى أدغال بلدية القصر، عمليات معالجة بؤر الحريق وبقايا الجمر، في إطار الجهود المبذولة للقضاء النهائي على الحريق ومنع تجدد اشتعاله.