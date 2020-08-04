الحماية المدنية: إخماد 3431 حريقا في ظرف أسبوع!

قامت وحدات الحماية المدنية، بـ4758 تدخلا سمح بإخماد 3431 حريقا، منها منزلية صناعية وحرائق مختلفـة، خلال الفترة الممتدة ما بين 26 جويلية إلى 1 أوت 2020.

وحسب بيان للمديرية العامة للحاية المدنية، قام جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية خلال نفس الفترة، بإخماد 468 حريقا، منها 200 حريق غابة، و110 حريق أدغال.

بالإضافة إلى 109 حريق أحراش و49 حرائق محاصيل زراعية.

وأدت هذه الحرائق إلى إتلاف 2636 هكتار من الغابات، و1777 هكتار من الأدغال و1360 هكتار من الحشائش، وكذا 27230 ربطة تبن و36163 شجرة مثمرة محروقة.

للذكر، التدخل السريع والتجنيد الدائم لوحدات الحماية المدنية، مكن من إنقاد الآلاف من الهكتارات من الغطاء النباتي وكذا حماية المواطنين وممتلكاتهم.

وعموما، قامت وحدات الحماية المدنية بـ6242 تدخـل فـي نفس الفترة، لتغطية 5629 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر.

أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 815 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية.

بالإضافة إلى القيام بـ 782 عملية تعقيم عامة عبر 48 ولاية، مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

أين خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين، 3307 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، بالإضافة إلى 514 سيارة إسعاف و 392 شاحنة مضخة.