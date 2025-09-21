الحماية المدنية: إخماد 4 حرائق والجهود مستمرة في 4 مواقع أخرى

كشفت مصالح الحماية المدنية عن تسجيل 8 حرائق متفرقة مست الغابات، الأدغال والأحراش، عبر عدد من ولايات الوطن، حيث تم إخماد 4 حرائق بشكل نهائي، فيما تتواصل عمليات الإخماد في 4 مواقع أخرى.

ففي ولاية البويرة، يتواصل تدخل أعوان الحماية المدنية لإخماد حريق غابة بمنطقة ثلارنا التابعة لبلدية السحاريج.

أما في جيجل، فقد تم إخماد حريقين نهائيًا، الأول وقع بغابة في منطقة قريبة امرزيو ببلدية برج الطهر، والثاني بأدغال وأحراش منطقة تلاطو بمشتة أولاد علي.

وفي بجاية، لا تزال الجهود متواصلة للسيطرة على حريقين، أحدهما بغابة لتناين في بلدية ذراع القايد، والآخر بأحراش تيحريقين ببلدية أكفادو.

ولاية تيزي وزو سجلت بدورها حريقين، أحدهما بغابة آيت سيدي يحي ببلدية أزفون، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة، في حين تم إخماد الحريق الثاني نهائيًا بأدغال تندلست ببلدية آيت خليلي.

أما في قسنطينة، فقد تم إخماد حريق أدغال وأحراش بمنطقة عرب الشعبة التابعة لبلدية زيغود يوسف بشكل نهائي.