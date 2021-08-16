الحماية المدنية: إخماد 41 حريق غابة عبر 9 ولايات خلال الـ24 ساعة الأخيرة

قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة بإخماد 41 حريق غابة، أدغال وأحراش على مستوى 9 ولايات.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تم إخماد الحرائق بكل من ولايات تيزي وزو أخمدت فيها 24 حريقا، بجاية 5 حرائق، الطارف 4 حرائق، جيجل حريقين، سطيف حريقين، وحريق على مستوى ولايات المدية، قالمة، سكيكدة والبويرة.

وأضاف البيان، أن فرق الحماية المدنية رفقة المصالح المختصة تواصل في إخماد 8 حرائق عبر 7 ولايات، جيجل حريقين، تيزي وزو حريق، بجاية، وحريق بكل من سطيف، عنابة، عين الدفلى،وتيبازة

وأوضح البيان، أنه لاتزال الإمكانيات المادية والبشرية مجندة في الميدان لمواصلة الإخماد. مدعمة بإمكانيات الإخماد الجوية المتمثلة في 3 مروحيات هيلكوبتر من المجموعة الجوية للحماية المدنية و5 مروحيات للجيش الوطني الشعبي. وكذا طائرة إطفاء إسبانية، بحيث خلال نفس الفترة قامت مروحيات المجموعة الجوية للحماية المدنية. والجيش الوطني الشعبي بـ 69 عملية قذف الماء بولايتي جيجل وولاية تيزي وزو. بالإضافة إلى 14 عملية قذف الماء للطائرة الإسبانية بولايتي بجاية وولاية عنابة.