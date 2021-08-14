الحماية المدنية: إخماد 43 حريق عبر 20 ولاية خلال 24 ساعة الأخيرة

قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة بإخماد 43 حريق غابة على مستوى 20 ولاية، كما تتواصل جهود الحماية رفقة المصالح المختصة على إخماد 29 حريق عبر 13 ولاية.

ووفق بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد تم اخماد الحرائق بكل من ولايات: تيزي وزو 10 حرائق، بجاية 4 حرائق، جيجل 7 حرائق، الطارف 5 حرائق، البويرة وتبسة وعنابة وعين الدفلى بحريق، سوق أهراس 3 حرائق، سطيف وبرج بوعريرج، وتيسيمسيلت بحريقين، البليدة 4 حرائق .

و للوقوف على إخماد هذه الحرائق تم تجنيد إمكانيات مادية وبشرية هائلة تتمثل في 7500 عون حماية مدنية، 490 شاحنة إخماد بالإضافة إلى 3 مروحيات هيلكوبتر من المجموعة الجوية للحماية المدنية و5 مروحيات للجيش الوطني الشعبي و كذا طائرتين كنادير، بحيث قامت مروحيات المجموعة الجوية للحماية المدنية و الجيش الوطني الشعبي بـ 235 عملية قذف الماء بالإضافة 172 عملية قذف الماء لطائرتين كنادير عبر ولايات تيزي وزو، بجاية وولاية جيجل.

كما تتواصل جهود الحماية المدنية رفقة المصالح المختصة على إخماد 29 حريق عبر 13 ولاية ، تيزي وزو 7 حرائق، بجاية، 5 حرائق، جيجل 4 حرائق، الطارف 4 حرائق، سطيف حريقين، و واحد حريق بولايات عنابة، قالمة، عين الدفلى، البويرة، تبسة، تيارت وولاية المدية.