الحماية المدنية: إخماد 5 حرائق غابات وأدغال بـ 3 ولايات

تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد 5 حرائق غابات، أدغال وأحراش خلال 24 ساعة الماضية، ولا تزال العملية جارية على واحدة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمت السيطرة على 5 حرائق غابات، أدغال وأحراش إلى غاية الساعة 20:00.

ولا تزال عملية إخماد حريق جارية بولاية تيسمسيلت على مستوى غابة بالمكان المسمى البواجة - بلدية الأزهرية.

وتم بولاية الشلف إخماد حريق غابة – بمنطقة واد الداموس دوار بوعمامين – بلدية بني حواء.

كما أخمد حريق بولاية قالمة حريق غابة –بالمكان المسمى ﻟﻮﺭﻳﺪﺓ ﺟﺒﻞ ﺑﻨﻲ ﺻﺎﻟﺢ – بلدية ﻣﺠﺎﺯ ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ.

وأيضا بولاية تيزي وزو حريق أدغال وأحراش– بقرية ايت عقاذ – بلدية أيت بومهدي.

وكذا حريق أدغال وأحراش– بالمكان المسمى واد عيسي– بلدية تيزي وزو.