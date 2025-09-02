الحماية المدنية: إخماد 5 حرائق غابات وأدغال بـ 3 ولايات
تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد 5 حرائق غابات، أدغال وأحراش خلال 24 ساعة الماضية، ولا تزال العملية جارية على واحدة.
وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمت السيطرة على 5 حرائق غابات، أدغال وأحراش إلى غاية الساعة 20:00.
ولا تزال عملية إخماد حريق جارية بولاية تيسمسيلت على مستوى غابة بالمكان المسمى البواجة - بلدية الأزهرية.
وتم بولاية الشلف إخماد حريق غابة – بمنطقة واد الداموس دوار بوعمامين – بلدية بني حواء.
كما أخمد حريق بولاية قالمة حريق غابة –بالمكان المسمى ﻟﻮﺭﻳﺪﺓ ﺟﺒﻞ ﺑﻨﻲ ﺻﺎﻟﺢ – بلدية ﻣﺠﺎﺯ ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ.
وأيضا بولاية تيزي وزو حريق أدغال وأحراش– بقرية ايت عقاذ – بلدية أيت بومهدي.
وكذا حريق أدغال وأحراش– بالمكان المسمى واد عيسي– بلدية تيزي وزو.
