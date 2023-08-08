الحماية المدنية: إخماد 6 حرائق.. إنتشال غريقين والبحث عن آخرين

سجلت وحدات الحماية المدنية عدة تدخلات تخص إطفاء الحرائق وانتشال الغرقة من الشواطئ.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد تم إنتشال غريق بولاية وهران، وآخر بولاية جيجل. فيما لا يزال البحث عن غريقين بولاية بجاية متواصلة.

كما تدخلت ذات المصالح، من أجل حرائق الغطاء النباتي، أين تم تسجيل حريق غابة بولاية تيسمسيلت، وآخر بولاية المدية. بالإضافة كذلك إلى حريق غابة بولاية سوق أهراس وبجاية.

كما تم تسجيل حريق أدغال بولاية عين الدفلى، وحريق أحراش بولاية مستغانم. مشيرة إلى أن كل الحرائق تم إخمادها نهائيا.