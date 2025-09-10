الحماية المدنية: إخماد 7 حرائق غابات عبر عدة ولايات

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن تمكن أعوانها من إخماد 7 حرائق غابات، أدغال وأحراش، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عبر مناطق مختلفة من الوطن.

وأوضحت ذات المصالح من خلال الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي من يوم 2025.09.09 على الساعة 08سا00د إلى غاية يوم 2025.09.10 الساعة 08سا00د، أنه تم إخماد 7 حرائق نهائيا.

ولاية الطارف

حريق غابة - المكان المسمى عين دفلاية (مشتة محمد الطيب) – بلدية بوحجار، تم إخماد الحريق نهائيا.

ولاية بجاية

حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى زيوي بلدية أكفادو، تم إخماد الحريق نهائيا.

ولاية تيزي وزو

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى ثالة عثمان بلدية جبل عيسى ميمون، تم إخماد الحريق نهائيا.

ولاية باتنة

حريق غابة ايش علي بلدية باتنة، تم إخماد الحريق نهائيا.

حريق غابة بوقابس بلدية سريانة، تم إخماد الحريق نهائيا.

ولاية برج بوعريريج

حريق أدغال وأحراش بقرية لبلاعدية بلدية العش، تم إخماد الحريق نهائيا.

حريق أدغال و أحراش بقرية بئر الشحم بلدية رأس الوادي، تم إخماد الحريق نهائيا.

