الحماية المدنية: إستغلال المنصة الرقمية لتسريع عمليات التدخل بموسم الإصطياف

أكد مشاركون في الملتقى الجهوي الذي نظمته المديرية العامة للحماية المدنية تحضيرا لموسم الاصطياف 2023 بخنشلة. على ضرورة إستغلال المنصة الرقمية المستحدثة خلال السنة الفارطة من أجل تسريع عمليات التدخل لحماية الأرواح والممتلكات.

وحضر الملتقى إطارات سلك الحماية المدنية لولايات الشرق والجنوب الشرقي للبلاد رفقة الوالي يوسف محيوت. مرفقا بمدير تنظيم وتنسيق الإسعافات بالمديرية العامة لذات السلك النظامي، العقيد مولاي خليفة. كما أبرزوا النقائص التي تم تسجيلها خلال موسم الاصطياف 2022. ووعدوا بالعمل على تداركها خلال موسم الإصطياف المقبل سيما ما تعلق بالغابات وحراسة الشواطئ.

وأكد الرائد حابي كريم، مكلّف بالدراسات مسؤول الفرق المتخصصة بالمديرية العامة للحماية المدنية. على ضرورة إستغلال رؤساء مصالح الحماية العامة بالمديريات الولائية ورؤساء الوحدات الثانوية للمنصة الرقمية التي تم استحداثها خلال موسم الاصطياف لسنة 2022.

كما أشار ذات المتحدث إلى أن هذه المنصة الرقمية التي تحتوي على تطبيق خاص بتسيير الوسائل العملياتية و تطبيق خاص بمتابعة حرائق الغابات. وآخر لمتابعة حوادث موسم الاصطياف وحوادث السدود والمجمعات المائية تسمح بجمع وتوحيد المعلومات آنيا. من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بأقصى سرعة بهدف حماية الأرواح والممتلكات علاوة على التسيير الجيد للوسائل العملياتية من موارد بشرية ووسائل مادية.

وأكد مدير تنظيم وتنسيق الإسعافات بالمديرية العامة للحماية المدنية، العقيد مولاي خليفة، خلال كلمة ألقاها بعد استماعه لعرض حول حصيلة تدخلات المديريات الولائية للحماية المدنية بـ29 ولاية على ضرورة الاستفادة من مختلف التجارب السابقة التي عايشها عناصر وفرق الحماية المدنية من أجل إنجاح موسم الاصطياف 2023 مع العمل على تنسيق الجهود للعمل على خفض الأرقام المسجلة بشأن خسائر حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية وضحايا حوادث المرور والغرق بالشواطئ والمجمعات المائية ولسعات العقرب.

وأضاف ذات المسؤول أن المديرية العامة للحماية المدنية سخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح موسم الاصطياف 2023. وستشرع عما قريب في تنظيم حملات تحسيسية على المستوى الوطني لتوعية المواطنين بالأخطار المحدقة بهم من أجل ضمان سلامة المصطافين.