الحماية المدنية: إصابة 3 أشخاص في حادث انفجار الغاز بالمسيلة

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن إصابة 3 اشخاص في حادث انفجار غاز متبوع بحريق في مسكن بلدية بوسعادة بولاية المسيلة.

وكانت ذات المصالح قد أعلنت في وقت سابق عن تدخل المركز المتقدم للحماية المدنية بوسعادة. مدعوم بالوحدة الثانوية بوسعادة على الساعة 07سا42د اليوم الأربعاء، من أجل انفجار غاز متبوع بحريق. شب داخل منزل بالطابق الأول بحي 20 أوت ببلدية و دائرة بوسعادة.

وخلف الحادث إصابة 03 أشخاص (رجل يبلغ من العمر 37 سنة، امرأة تبلغ من العمر 31 سنة لهما حروق و طفلة تبلغ من العمر 13 سنة لها آلام)، تم إسعافهم إلى مستشفى بوسعادة.

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