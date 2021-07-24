الحماية المدنية: إصابة 3 أعوان في حريق غابة الشريعة بالبليدة

كشفت مصالح الحماية المدنية، المتدخلة لإخماد حرائق غابة الشريعة في البليدة، عن إصابة عون للحماية المدنية بحروق من الدرجة الثالثة، وكذا إصابة عونين من مصلحة الغابات.

وأوضحت ذات المصالح، في تصريح لتلفزيون “النهار”، اليوم السبت، إن الحرائق انتشرت على 3 نقاط، مؤكدة إنه قد تم السيطرة على الحريق.

وأوضحت ذات المصالح إن التدخل الأولي كان صعبا، بسبب الرياح القوية، حيث حاصرت النيران 3 شاحنات متدخلة لإخماد الحريق، مما أدى لإصابة 3 أشخاص.

هذا وتتواصل جهود فرق التدخل المكونة من أعوان مصالح الغابات والحماية المدنية وكذا عناصر الجيش الوطني الشعبي لإخماد الحريقين الذين نشبا اليوم السبت بغابة الشريعة تحديدا بمنطقة بني علي ولاية البليدة.

وقد اندلع الحريق الأول في حدود الرابعة ونصف صباحا والثاني على العاشرة صباحا.

ونظرا للحجم الكبير لهذه الحرائق، التي تزحف بسرعة بسبب الرياح القوية وكثافة أشجار البلوط والصنوبر الحلبي، فقد تم تسخير كل الوسائل الممكنة التابعة للجيش الوطني الشعبي ومصالح الغابات، التي جندت الرتل المتنقل لولايتي البليدة والمدية إضافة إلى إمكانيات الحماية المدنية من بينها طائرات الهليكوبتر لدعم وسائل المقاومة.

وتجري عملية الإخماد حاليا بحضور كل من المدير العام للغابات والمدير العام للحماية المدنية اللذان تنقلا إلى عين المكان منذ الصبيحة إضافة إلى السلطات المحلية.

وحسب تقديرات المديرية العامة للغابات، فقد تمت السيطرة على هذه الحرائق بنسبة 40 بالمائة في حدود الساعة 14 زوالا.

وأكد بيان الحماية المدنية لولاية البليدة، إن هذه النيران لا تشكل أي تهديد للساكنة.