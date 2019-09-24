الحماية المدنية: إطفاء حريق مصلحة الولادة بالوادي استغرق 10 دقائق

أفادت مصالح الحماية المدنية، أن عملية إطفاء حريق بمستشفى الولادة، في الوادي، استغرقت 10 دقائق.

وأوضحت الحماية المدنية، أنه تم تخصيص وسائل ومعدات تتمثل في 8 سيارات إسعاف و6 شاحنات إطفاء.

بالإضافة إلى تعداد بشري يقدر بـ40 عون للحماية المدنية، و3 ضباط من نفس الهيئة.

للإشارة، تم تسجيل إنقاذ 76 شخصا منهم 11 رضيعا و37 إمرأة و28 عامل وعاملة، فيما أدى الحريق إلى وفاة 8 أطفال رضع حديثي الولادة.

وكشف من جهته، وزير الصحة، محمد ميراوي،انه تم فتح تحقيق حول حادثة وفاة 8 أطفال رضع بالوادي.

وأضاف ميراوي، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الجهاز الكهربائي الطارد للبعوض سبب أولي لنشوب الحريق في مصلحة الرضع الجدد.