الحماية المدنية: إنتشال جثة طفل بأم البواقي وإخراج 4 سيارات عالقة في الطارف

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية الحالة العامة إثر التقلبات الجوية على الساعة 22سا و30دقيقة.

وسجل المديرية عدد من التدخلات عبر ولاية أم البواقي والطارف إثر التقلبات الجوية الأخيرة.

ولاية أم البواقي

بلدية عين البيضاء

تم انتشال جثة طفل جرفته مياه واد ربيعة، يبلغ من العمر 11 سنة، قرب مشتة عميار لخميسي.

ولاية الطارف

بلدية ابن مهيدي

تمكن أعوان الحماية المدنية من إخراج 4 سيارات عالقة، في الطريق الوطني رقم 44 بالمكان المسمى بن جومانة بسبب ارتفاع منسوب المياه.

بلدية القالة

سجلت عملية امتصاص مياه الأمطار من مدخل عمارة رقم 12 بحي 500 مسكن.