الحماية المدنية: إنتشال جثتين وإنقاذ 10 أشخاص والبحث جاري عن رضيع 

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية الحالة العامة لحوادث التقلبات الجوية على الساعة 19سا و00 دقيقة.

وكشفت ذات المديرية عبر حسابها على الفيسبوك عدد التدخلات عبر 3 ولايات

ولايـة تيارت

ببلدية الناظورة تم إخراج سيارة على متنها رجل و إمرأة و طفلين حاصرتهم مياه الأمطار، بواد سوسلم بالطريق الولائي رقم 01

ولايــة الجلفة

على مستوى بلدية عمورة تسجيل شاحنة صغيرة جرفتها مياه واد عمورة على متنها خمسة 5 أشخاص.

كما تم انتشال ضحيتين من جنس أنثى متوفيتين وانقاذ شخصين من جنس ذكر

فيما لاتزال عملية بحث عن رضيع مفقود

ولايـة بشار

على مستوى بلدية العبادلة تم امتصاص مياه أمطار المتراكمة بثانوية العقيد عثمان ومعهد تكوين موظفي قطاع التربية. وأيضا امتصاص مياه الأمطار من ابتدائية الزاوي بوبكر حي الجرف.