الحماية المدنية.. إنطلاق الحملة الوطنية للتحسيس حول أخطار الإختناقات بالغاز

أطلقت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأربعاء، حملة وطنية تحسيسية حول أخطار الإختناقات بالغاز.

إطلاق الحملة التحسيسة كان تحت شعار “معا من أجل شتاء دافئ وآمن”، جاءت بهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين.

وقامت المديرية بإعداد برنامج ثري، خاص بهذه الحملة، يتضمن تنظيم أبواب مفتوحة على مستوى وحدات الحماية المدنية.

وتنظيم قوافل وقائية محلية عبر مختلف البلديات، القرى والمداشر في إطار الإعلام الجواري.

وويتضمن البرنام ايضا بث ومضات تحسيسية عبر مختلف وسائل الإعلام بهدف نشر رسائل وقائية ورفع درجة الوعي لدى المواطنين حول هذا الخطر.

الحملة ستنطلق بداية من هذا الأربعاء لفائدة جميع فئات المواطنين على المستوى الوطني.

وتنظم بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية على غرار مديريات الصحة، مديريات التجارة، مديريات التربية الوطنية، مديريات الشؤون الدينية، مصالح سونلغاز، نفطال والمجتمع المدني.