الحماية المدنية.. إنطلاق الدورة التكوينية للوقاية من مخاطر أنفاق الطرق والسكك الحديدية

إنطلقت اليوم الإثنين، فعاليات الدورة التكوينية في مجال “الوقاية من مخاطر أنفاق الطرق والسكك الحديدية” على مستوى الحماية المدنية.

الدورة التكوينية جاءت في إطار تطبيق برنامج التعاون الجزائري والإتحاد الاوروبي الموسوم بعنوان دعم وتعزيز قدرات العمل الإستياقي لسنة 2024. حيث أشرف صبيحة اليوم مدير الحماية المدنية لولاية المدية المقدم العرابي سعيد رفقة إطارات المديرية العامة للحماية المدنية وبحضور رؤساء المصالح. على انطلاق فعاليات الدورة التكوينية في مجال “الوقاية من مخاطر أنفاق الطرق والسكك الحديدية”. المنظمة من طرف المديرية العامة للحماية المدنية على مستوى ولاية المدية.

كما أن الدورة التكوينية عرف مشاركة ضباط من مديريات الحماية المدنية لـ 14 ولاية وبتأطير خبراء في مجال الدفاع المدني. حيث سيسمح هذا التكوين للمشاركين لكسب مهارات أكثر وتبادل الخبرات.