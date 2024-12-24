الحماية المدنية.. إنقاذ شخص وامتصاص مياه الأمطار في ولايتين
بقلم م .فيصل
نشرت المديرية العامة للحماية المدنية الحالة العامة إثر التقلبات الجوية لنهار اليوم الثلاثاء، على الساعة السادسة مساءً (18:00).
وأوضحت المديرية في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، أن مصالحها تدخلت عبر ولايتين من أجل إنقاذ شخص وامتصاص مياه الأمطار.
ولاية الطارف :
بلدية بوحجار:
تم تسجيل عملية امتصاص مياه الأمطار أمام مدخل عمارة بحي 500 مسكن. وكذا داخل منزل بحي 8 ماي 1945.
بلدية بوثلجة:
تمكنت المصالح ذاتها من إنقاذ شخص من فوق عمود كهربائي حاصرته مياه الواد.
ولاية جيحل:
بلدية سيدي عبد العزيز
تم إخراج قارب نزهة من البحر على بعد حوالي 100 متر من الشاطئ.
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