الحماية المدنية.. إنقاذ شخص وامتصاص مياه الأمطار في ولايتين

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية الحالة العامة إثر التقلبات الجوية لنهار اليوم الثلاثاء، على الساعة السادسة مساءً (18:00).

وأوضحت المديرية في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، أن مصالحها تدخلت عبر ولايتين من أجل إنقاذ شخص وامتصاص مياه الأمطار.

ولاية الطارف :

بلدية بوحجار:

تم تسجيل عملية امتصاص مياه الأمطار أمام مدخل عمارة بحي 500 مسكن. وكذا داخل منزل بحي 8 ماي 1945.

بلدية بوثلجة:

تمكنت المصالح ذاتها من إنقاذ شخص من فوق عمود كهربائي حاصرته مياه الواد.

ولاية جيحل:

بلدية سيدي عبد العزيز

تم إخراج قارب نزهة من البحر على بعد حوالي 100 متر من الشاطئ.