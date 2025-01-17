الحماية المدنية: إنقاذ 10 عائلات وإخراج 26 سيارة وحافلة على متنها 45 شخصا 

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية مساء اليوم الجمعة الحالة العامة إثر التقلبات الجوية على الساعة 23سا00د.

وسجلت المديرية ذاتها تدخّل وحداتها عبر 8 ولايات بسبب تساقط الثلوج وارتفاع منسوب مياه الأمطار، ويتعلق الأمر بما يلي:

ولاية سوق أهراس

بلدية سدراتة

عمليه إنقاذ 3 عائلات محاصرة بسياراتها بسبب تراكم الثلوج… العملية متواصلة.

بلدية خميسة

عملية إنقاذ حافلة على متنها 45 فردا وإنقاذ عائلتين كانوا على متن سيارتين كانوا محاصرين بالثلوج… العملية متواصلة.

ولاية قالمة

بلدية بن جراح

عملية إنقاذ سيارة محصورة بالثلوج

ولاية سكيكدة

بلدية سكيكدة

عملية امتصاص مياه الأمطار المتراكمة بحي أول نوفمبر 1954.

عملية امتصاص مياه الأمطار المتراكمة بحي عيسى بوكرمة.

عملية امتصاص مياه الأمطار المتراكمة بحي صالح بوالكروة.

عملية امتصاص مياه الأمطار المتراكمة بحي مرج الديب.

ولاية بجاية

بلدية شميني

عملية إبعاد 5 سيارات سياحية محصورة بالثلوج.

ولاية البليدة

بلدية الشريعة

تنصيب جهاز أمني خاص بالوافدين إلى الحظيرة الوطنية الشريعة، تم تقديم الإسعافات الأولية لـ 60 شخصاً يعانون من انخفاض درجة الحرارة وجروح خفيفة، من بينهم 7 تم تحويلهم إلى العيادة متعددة الخدمات المحلية.

ولاية البويرة

بلدية الأسنام

حوالي 10 سيارات على متنها 27 شخصاً كانت محصورة بالثلوج بالمكان المسمى تيكجدة.

ولاية الطارف

بلدية بن مهيدي

عملية امتصاص المياه داخل منزل بحي الشهداء.

بلدية بحيرة الطيور

عملية امتصاص مياه الأمطار بحي اولاد عبد الله.

بلدية القالة

إنقاذ 5 عائلات محصورة إثر ارتفاع منسوب مياه واد الكبير بالمكان المسمى داي لقرع.

بلدية عين العسل

عملية امتصاص مياه الأمطار من داخل فناء 3 منازل بداخل قرية بوتلة عبدالله.

بلدية بريحان

عملية امتصاص مياه الأمطار من 6 منازل بحي خضراوي.

ولاية خنشلة

بلدية الطويلة

عملية إبعاد 12 سيارة بالمكان المسمى فج محمد بسبب تراكم الثلوج.