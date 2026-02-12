الحماية المدنية..اختتام فعاليات المناورة الوطنية seismex 2026

اختتمت فعاليات المناورة الوطنية SEISMEX 2026، اليوم الخميس، لتعلن الحماية المدنية بذلك مرحلة رفع قاعدة العمليات وانطلاق عملية مغادرة الفرق المشاركة. وذلك وفق المخطط التنظيمي المسطّر من طرف مديرية تنشيط التمرين.

وقد جرت هذه المرحلة في ظروف تنظيمية محكمة، عكست مستوى التنسيق العالي والانضباط العملياتي لمختلف فرق الحماية المدنية المتدخلة. بعد أيام من العمل الميداني المكثف والتدريبات التطبيقية التي تهدف إلى تعزيز الجاهزية وتحسين قدرات التدخل لمواجهة الكوارث الكبرى.

