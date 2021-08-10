الحماية المدنية: ارتفاع عدد الحرائق إلى 73 عبر 13 ولاية

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، مساء اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الحرائق إلى 73 حريقا، مسجلة عبر 13 ولاية عبر الوطن.

وحسب تغريدة لصفحة المديرية على تويتر، حول وضعية حرائق الغابات على المستوى الوطني على الساعة 13 و00 دقيقة، أكدت ذات المصالح، إن فرقها تعمل حاليا على إخماد 41 حريق غابة، عبر 13 ولاية.

وتتوزع هذه الحرائق كالتالي: 21 حريقا بتيزي وزو، و4 حرائق بجيجل، وحريقين بكل من سطيف وبجاية وعنابة والطارف وبومرداس، وحريق واحد في كل من ولايات تيارت وقالمة والمدية وتبسة والبليدة وسكيكدة.