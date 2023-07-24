الحماية المدنية: الاخماد النهائي للحرائق بـ 4 مواقع في جيجل

أعلنت مصلح الحماية المدنية بولاية جيجل عن تمكنها من السيطرة والإخماد النهائي لحريق المنار الكبير لعوينة.

وحسب بيان ذات المصالح الحريق اندلع صبيحة اليوم الإثنين مع عدم تسجيل أية خسائر بشرية. كما تم الإخماد النهائي لحريق عين السراق بتاكسنة.

في حين سيطر اعون الحماية المدنية على حريق إندلع بأولاد صالح ودكارة وفي طريقه للإخماد النهائي.

وسجلت ذات المصالح التدخل في 4 مواقع حرائق وأحكمت السيطرة عليها.