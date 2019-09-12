الحماية المدنية : التدخلات مست عدة بلديات شرق وغرب العاصمة

صرح المكلف بالإعلام لدى الحماية المدنية أنه لم يتم تسجيل خسائر في الأرواح البشرية اليوم جراء السيول والفيضانات.

وأوضح نسيم برناوي أن التدخلات التي قام بها اعوان الحماية مست عدة بلديات شرق وغرب العاصمة،ومستمرون في حالة التأهب حتى انتهاء الوضعية الجوية.

واشار المكلف بالإعلام أنه تم تسجيل تسرب طفيف للغاز جراء انزلاق للتربة بالأبيار، إضافة إلى خسائر في العدادات الكهربائية.

كما شهدت عدة محلات تجارية غمرتها المياه، حتى محطة ميترو أول ماي ومحطة ميترو ساحة الشهداء .

وعرفت عشرات المنازل غمرتها المياه خاصة الأماكن المنخفضة.

وفي ذات السياق قال برناوي أنه تم إنقاذ فتاة 21 سنة وإسعافها ببئر مراد رايس وتحويلها إلى مستشفى مصطفى باشا.