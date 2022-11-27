الحماية المدنية.. التسابق بين السائقين سبب الحوادث

وضعت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، بعض الأسباب التي تؤدي إلى حوادث مرور. حيث افاد في بيان لها، أن من هذه الأسباب، التسابق بين بعض السائقين، والتهور في القيادة، والتحدث بالهاتف أثناء القيادة.

كما دعت الحماية المدنية، إلى التقيد بقوانين المرور والحفاظ على سلامتك وسلامة غيرك.

ولقي 31 شخصا حتفهم، وجرح 1565 آخرين، إثر عدة حوادث مرور وقعت بمختلف مناطق الوطن، خلال الفترة الممتدة ما بين 30 أكتوبر الى 05 نوفمبر 2022.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، سجلت وحدات الحماية المدنية 23789 تدخل خلال نفس الفترة.

وقامت ذات الوحدات، بـ13453 تدخل، أين تم من خلالها إســعاف وإجلاء 13215 جريح ومريض إلى المستشفيات.

وفي سياق حوادث المرور، قامت وحدات الحماية المدنية بـ2179 تدخل من أجل 1228 حادث مرور.

وأدت هذه الحوادث، إلى وفاة 31 شخص وجرح 1565 آخرين تم إسعافهم ونقلهم إلى المراكز الإستشفائية.

وسجلت أثقل حصـيلة في ولايـة ميلة بوفاة 5 أشخاص في مكان الحادث وجرح 47 آخرين على إثر 21 حادث مرور.

كما قامت الوحدات بـ2041 تدخلا سمحت بإخماد 1551 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة.

وسجلت هذه الحرائق، بولاية الجزائر بـ391 حريق، وتيزي وزو بـ 99 حريق وولاية جيجل بـ 83 حريق.

وخلال نفس الفترة، قامت وحدات الحماية، في مجال العمليات المختلفة بـ6116 تدخل، من أجل انقاذ 464 شخص في حالة خطر وتغطية 5289 عملية اسعاف.