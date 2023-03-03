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قناة النهار

الحماية المدنية الجزائرية .. إحترافية عالية في تسيير الكوارث

بقلم قناة النهار
الحماية المدنية الجزائرية .. إحترافية عالية في تسيير الكوارث
ريبورتاج
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رابط دائم : https://nhar.tv/4QqKf
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