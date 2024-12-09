الحماية المدنية الجزائرية تتطلع على تجربة التشيك

إطلع المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، بجمهورية التشيك، على مختلف هياكل المديرية العامة لخدمات الإطفاء والإنقاذ، وعقد جلسات عمل بين الطرفين تناولت تبادل الخبرات والتجارب المكتسبة في مجال المساعدة الدولية.

كما قام الوفد الجزائري بعرض شامل حول هيكلة المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية.

بالإضافة إلى هيكلة وتنظيم الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، والمركز الوطني للتنسيق العملياتي. وآليات تنظيم وتنسيق الإسعافات خلال الكوارث الكبرى.

فضلا عن عرض التجربة الجزائرية في إدارة وتسيير الكوارث، وجهود الدولة للتكفل بالضحايا. مع التركيز على حرائق الغابات والفيضانات الأخيرة كنموذج.

كما أثنى الجانب التشيكي على مجهودات الحماية المدنية الجزائرية خلال تدخلها إثر زلزال تركيا.

وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال إدارة الكوارث وتسييرها.

وبهذه المناسبة، تم توجيه الدعوة إلى الطرف التشيكي للقيام بزيارة عمل إلى الجزائر.