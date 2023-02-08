قناة النهار الحماية المدنية الجزائرية تنتشل جثـ.ة من تحت الأنقاض في محافظة أديامان بتركيا بقلم النهار أونلاين نشر في 08 فيفري 2023 - 22:07 شارك غرِّد أرسل 31 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/wdVcf اقرأ أيضا مجتمع: للوقاية من مخلفات التقلبات الجوية.. البلديات تتأهب لتفادي أخطار الفيضانات قناة النهار 19 جانفي الشلف : عبد القادر يناشد الجهات المعنية والمحسنيين لمساعدته وإستعادة عافيته قناة النهار 07 فيفري أجواء ممطرة على أغلب المناطق الشمالية..التفاصيل قناة النهار 06 فيفري صريح جدا: هل يقتني المواطن الجزائري المنتوجات الكهرومنزلية المحلية ؟ قناة النهار 30 جانفي النهار breakfast .. مع أم بشير من ولاية واد سوف قناة النهار 01 فيفري شان 2022: بعد التلاعب بتذاكر المباراة.. الدولة تضع حدا للمتورطين قناة النهار 27 جانفي الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يستقبل رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني قناة النهار 22 جانفي وصول وفد سياحي يمثل عدة جنسيات عربية وأوروبية لإكتشاف الموروث المادي واللامادي بتبسة قناة النهار 05 فيفري الوزير الأول: لم نستورد بذور الحبوب منذ سنة 1995 قناة النهار 19 جانفي اول تصريح لخال الطفل بعد العثورعليه بوادي بن هجوري في البليدة قناة النهار 29 جانفي