الحماية المدنية الجزائرية تُنظم دورة تكوينية للعرب والأفارقة في تسيير الكوارث

أشرف المدير العام للحماية المدنية، اليوم الإثنين، على انطلاق الدورة التكوينية الخاصة بتسيير وإدارة الكوارث، منها حرائق الغابات.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية، تدرب في هذه الدورة التكوينية، 26 عنصرا من 17 دولة عربية وأفريقية. وهي الأردن والعراق وسوريا وفلسطين ولبنان.

وكذا العربية السعودية ومصر والسينغال والنيجر وتونس وموريتانيا وهايتي والكاميرون وساحل العاج وبورندي والكونغو الديمقراطية.

وأطر هذه الدورة ضباط سامون مكونون، قدموا خلالها دروسا نظرية وتطبيقية باستعمال وسائل بيداغوجية وتقنية حديثة تزخر بها الحماية المدنية الجزائرية.

وتنقسم الدورة إلى شقين، الشق النظري على مستوى الوحدة الوطنية للتدريب و التدخل.

والشق التطبيقي على مستويين، وهما المدرسة الوطنية للحماية المدنية، حيث تم استعمال جهاز المحاكاة الخاص بحرائق الغابات. وثانيا على مستوى ولاية البويرة من أجل تمارين تطبيقية ميدانية.

وتأتي هذه الدورة التكوينية في إطار الشراكة بين المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني والحماية المدنية الجزائرية.

وأشار البيان، إلى أنه سبق للحماية المدنية الجزائرية احتضان عدة دورات تكوينية تخص إدارة وتسيير الكوارث وطب الكوارث بفضل خبرتها الواسعة في هذا المجال.