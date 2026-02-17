الحماية المدنية الجزائرية ضمن TOP 10 عالميا 

صنفت دراسة أكاديمية عالمية بجامعة هارفرد الأمريكية، الحماية المدنية الجزائرية ضمن أفضل 10 أجهزة حماية مدنية في العالم.

ووفقًا لتصنيف عالمي لأجهزة الدفاع المدني، جاءت الجزائر ضمن أفضل 10 أجهزة حماية مدنية في العالم استنادًا لجاهزيتها للتعامل مع الكوارث الكبرى.

ويُعدّ هذا التصنيف العالمي جزءًا من دراسة أجرتها جامعة هارفارد، وأعدّها الخبيران الأمريكيان ألفريد ماكسيم وجيانا طومسون.

واستندت الدراسة إلى مجموعة من المعايير، تشمل عدد التدخلات المُعلنة سنويًا، وعدد أفراد الحماية المدنية نسبةً إلى عدد السكان. والخبرة في العمليات واسعة النطاق، ومساحة البلاد وامتدادها الجغرافي، والمشاركة في عمليات الإغاثة خارج حدودها.

ووفقًا لهذه الدراسة، جاء ترتيب المراكز العشرة الأولى كالتالي:

1- الولايات المتحدة الأمريكية

2- اليابان

3- الصين

4- كوريا الجنوبية

5- روسيا

6- ألمانيا

7- تركيا

8- كندا

9- فرنسا

10- الجزائر

كما تُعدّ الحماية المدنية الجزائرية الدولة الأفريقية الوحيدة المصنفة ضمن أفضل 30 جهاز حماية مدنية في العالم.