الحماية المدنية الجوية تطير نحو الأغواط لإجلاء شخصين مصابين بحروق جراء انفجار

أقلعت مروحية المجموعة الجوية للحماية المدنية على الساعة 14 و20د من مطار هواري بومدين باتجاه ولاية الأغواط .

وأقلعت المروحية لإجلاء إلى العاصمة، شخصين مصابين بحروق من الدرجة الثانية والثالثة على إثر حادث انفجار غاز المدينة بحي المحافير.

وسجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، إصابة 4 أشخاص، إثر تسرب وانفجار الغاز داخل منزل في ولاية الأغواط.

ووقع الانفجار، في حدود الساعة 12:00 في الطابق الثاني بمنزل بحي المحافير بمدينة الأغواط إثر تسرب الغاز الطبيعي بالبيت.

وخلف الانفجار 4 ضحايا، تم نقلهم إلى مستشفى 240 سرير بالولاية، بالإضافة إلى تضرر بعض السيارات جراء وقوع مخلفات الجدران.