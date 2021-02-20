الحماية المدنية الجوية تطير نحو الأغواط لإجلاء شخصين مصابين بحروق جراء انفجار

أخبار الجزائر
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الحماية المدنية الجوية تطير نحو الأغواط لإجلاء شخصين مصابين بحروق جراء انفجار
بقلم نسرين محفوف

أقلعت مروحية المجموعة الجوية للحماية المدنية على الساعة 14 و20د من مطار هواري بومدين باتجاه ولاية الأغواط .

وأقلعت المروحية لإجلاء إلى العاصمة، شخصين مصابين بحروق من الدرجة الثانية والثالثة على إثر حادث انفجار غاز المدينة بحي المحافير.

وسجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، إصابة 4 أشخاص، إثر تسرب وانفجار الغاز داخل منزل في ولاية الأغواط.

ووقع الانفجار، في حدود الساعة 12:00 في الطابق الثاني بمنزل بحي المحافير بمدينة الأغواط إثر تسرب الغاز الطبيعي بالبيت.

وخلف الانفجار 4 ضحايا، تم نقلهم إلى مستشفى 240 سرير  بالولاية، بالإضافة إلى تضرر بعض السيارات جراء وقوع مخلفات الجدران.


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