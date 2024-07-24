الحماية المدنية..السيطرة على حريق مستودع تخزين مواد كيميائية بالبليدة

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن سيطرتها على الحريق الذي نشب مستودع تخزين مواد كيميائية في البليدة.

كما اشارت الحماية إلى أنها تمكنت من منع انتشار الحريق الى المؤسسات المجاورة.

وشب حريق مهول، داخل مستودع لتخزين المواد الكيميائية بالمنطقة الصناعية بلدية ودائرة البليدة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن الأخيرة تدخلت على الساعة 10 سا و12 دقيقة، من اجل إخماد حريق. شب بمستودع لتخزين المواد الكيميائية بالمنطقة الصناعية، بلدية و دائرة البليدة.

وسخرت المصالح لهذه العملية 12 شاحنة اطفاء، وسيارتي إسعاف.