الحماية المدنية: السيول تحاصر 14 ولاية

سجلت مصالح الحماية المدنية على إثر التقلبات الجوية خلال الـ24 ساة الأخيرة 43 عملية، لإنقاذ أشخاص حاصرتهم مياه الأمطار. لاسيما على مستوى ولايات الجزائر، بومرداس، البليدة، تيزي وزو ، بجاية، البويرة، سطيف، قسنطينة، ميلة، تبسة، وهران، غليزان، الشلف، وتيسمسيلت.

وقامت وحدات الحماية المدنية بـ 138 عمليات إمتصاص المياه الأمطار المتسربة لبعض السكنات والمنشآت العمومية والخاصة. مع تسجيل 06 إنهيارات جزئية للجدران الخارجية والمنازل القديمة و كذا خسائر مادية تمثلت في سيارات وشاحنات جرفتها السيول.

وبولاية الجزائر قامت وحدات الحماية المدنية بعملية بحث عن 02 شخصين كانا على متن سيارة جرفتها مياه واد سحاولة. أين تمكنت من إنتشال جثة إمرأة ذا سن 58 سنة متوفية، في حين تتواصل عملية البحث عن الضحية المفقودة الثانية.

كما تمكن أعوان الحماية المدنية من إنقاذ 09 اشخاص كانوا عالقين ومحصورين بسبب غزارة الأمطار، عبر بلديات درارية، خرايسية، بوزريعة، الحراش. بالإضافة إلى القيام بعدة عمليات إمتصاص مياه الأمطار وإخراج عدة سيارات علقة ببلديات باش جراح، درارية، سطاوالي، خرايسية، الأبيار، بلوزداد، بئر مراد رايس المرادية، بئر خادم، سيدي موسى، القبة، عين البنيان، الكاليتوس، جسر قسنطينة، حسين داي، بن عكنون، الحراش، العاشور، باب الزوار.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp