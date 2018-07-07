الحماية المدنية: الشواطئ والمسطحات المائية قتلت 60 شخصا منذ جوان الماضي

لقي 60 شخصا حتفهم غرقا في الشواطئ والمسطحات المائية منذ الفاتح جوان الماضي.

وأوضح مصالح الحماية المدنية في حصيلة لها اليوم أن جهاز حراسة الشواطئ سجل منذ الفاتح جوان الماضي.

وفاة 24 شخصا من بينهم 12 في الشواطئ المسموحة و12 آخرين في الشواطئ الممنوعة.

كما تم خلال تسجيل وفاة 36 شخصا على مستوى المسطحات المائية.

4 أشخاص في السدود، 6 في الأودية، 14 في المجمعات المائية، 9 في البرك المائية و3 أشخاص في الأحواض المائية.

كما سجلت ذات المصالح منذ الاربعاء الماضي 31 حادث مرور أودى بحياة 30 شخصا واصابة 96 آخرين بجروح .

وخلال نفس الفترة، تم إخماد 58 حريقا تسببت في خسائر قدرت بـ 204 هكتار من الغابات، 723 هكتار من القمح، 9 هكتارات من الشعير.

17 هكتار أعشاب جافة، 15140 حزمة تبن، 697 نخلة و 1162 شجرة مثمرة.