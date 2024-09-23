الحماية المدنية: العثور على جثة شخص مفقود جرفته السيول

تمكنت مصالح الحماية المدنية، مساء اليوم الاثنين، من العثور على جثة شخص مفقود جرفته السيول ببلدية ودائرة عين بوسيف ولاية المدية.

وحسب بيان المصالح ذاتها تدخلت على الساعة 21سا و30دقيقة، من أجل عملية البحث عن شخص مفقود. جرفته سيول مياه الأمطار مجرى واد بالطريق الولائي رقم 38 على متن سيارة مع مرافقيه.

وفي حدود الساعة 19سا و00دقيقة تم العثور على جثة شخص مفقود بالمكان المسمى العين الحمرة. على بعد 25 كيلومتراً بمكان حادث بالطريق الولائي 38.

الضحية المتوفى يبلغ من العمر 29سنة، تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.