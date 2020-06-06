الحماية المدنية: القيام بـ266 عملية تعقيم خلال 48 ساعة

قامت وحدات الحماية المدنية، خلال الـ48 ساعة الأخيرة، بـ238 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 25 ولاية مست 153 بلدية.

وجاءت هذه العمليات التحسيسية، لحث المواطنين، وتذكيرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وحسب حصيلة نشرتها المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم السبت، تم القيام خلال نفس الفترة، بـ266 عملية تعقيم عبر 25 ولاية، شملت 156 بلدية.

وخصت هذه العمليات، منشآت وهياكل عمومية وخاصة، والمجمعات السكنية والشوارع.

وحخصصت المديرية، لهاتين العمليتين، 1223 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، و168 سيارة اسعاف و151 شاحنة.

بالإضافة الى وضع أجهزة أمنية لتغطية 12 أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي، وذلك عبر كل من ولايات الجزائر العاصمة وورقلة وعنابة وبومرداس، وكذا تلمسان والطارف وقالمة.